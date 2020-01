di Daniela Pesoli – La Caritas diocesana di Gaeta ha avviato il progetto Ora (Orientamento Attivo) per facilitare un percorso di inclusione di giovani e adulti in condizione di fragilità e marginalità sociale.

L’obiettivo finale è quello di un orientamento formativo al lavoro che si concluda con l’attivazione di tirocini presso aziende presenti nel territorio diocesano.

“L’idea – spiegano dalla Caritas – è quella di stringere una rete fattiva a sostegno di uomini e donne che si trovano già o sono a rischio di marginalità e che sono fuori dal circuito lavorativo e scolastico. Una rete che non si sostituisca alla capacità del singolo di costruire la propria storia, ma che lo faccia sentire sostenuto e si prenda carico di lui al fine di offrirgli nuove possibilità per emergere dallo stato di disagio in cui si trova”.

Il progetto coinvolge Caritas parrocchiali, associazioni, enti pubblici e imprese chiamati a promuovere interventi di welfare plurale.

Un’equipe multidisciplinare prenderà in carico venti persone per i quali verrà elaborato un piano individuale di inclusione attiva. Ad ogni destinatario sarà affidato un tutor educativo.

“Al fine di favorire un processo significativo di inclusione sociale – aggiunge la Caritas di Gaeta – nel piano individuale di inclusione verrà inserita l’indicazione di prendere parte a iniziative presenti nella vita diocesana. Successivamente, per ogni utente sarà attivato un tirocinio extra-curriculare all’interno di aziende private del territorio”.