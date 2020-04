La Caritas diocesana di Gaeta garantisce e rafforza i servizi a favore dei poveri e dei senza dimora che, in questo periodo di emergenza, risentono più degli altri di restrizioni e disagio sociale.

Presso il centro “Monsignor Fiore” di Fondi è attivo il servizio mensa e nel Centro “Sam Vincenzo Pallotti” di Formia vengono forniti i servizi mensa, dormitorio e igiene della persona.

E’ stato messo in funzione anche Il servizio di ascolto telefonico per una attenzione concreta e per vivere la prossimità verso le persone più vulnerabili.

In questa fase di emergenza, la Caritas diocesana supporta con contributi economici parroci e Caritas parrocchiali impegnate quotidianamente a garantire aiuto e solidarietà alle persone che versano in stato bisogno.

Tra gli altri strumenti messi in campo, i contributi per la profilassi degli operatori Caritas parrocchiali mediante l’acquisto di guanti e mascherine protettive, l’acquisto di prodotti igienizzanti che assicurano la salubrità degli ambienti e donazioni per famiglie e persone in situazioni di disagio per l’acquisto di generi di prima necessità.

“In questo momento di grande difficoltà che richiede attenzione e prudenza – commenta la Chiesa di Gaeta – siamo chiamati a rispondere con amore evangelico. La carità non può essere fermata, non può venir meno la nostra prossimità verso chi rischia di essere lasciato solo. Pur con tutte le cautele del caso e con la prudenza necessaria, tenendo conto delle nuove ordinanze emanate dal Governo, la Caritas diocesana continua a garantire servizi essenziali”.