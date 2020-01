A Gaeta saranno i vigili del fuoco ad accogliere la Befana, nel loro distaccamento sul lungomare Caboto, lunedì 6 gennaio a partire dalle 10.30

Lo faranno con una esercitazione tecnico-professionale che sicuramente sarà di grande attrattiva per i bambini, principali destinatari della festività dell’Epifania. Per loro anche dolci e caramelle a volontà nel corso di una grande festa organizzata per i più piccoli.

Prima dell’esibizione, il parroco don Riccardo Pappagallo celebrerà una messa.

La festa dedicata alla vecchina con la scopa sarà animata anche da “Gliù sciusce d’ Bucarell” nel solco della tradizione musicale gaetana.

La manifestazione è curata dalla parrocchia di San Carlo Borromeo e dalle associazioni culturali Antares e Golfo eventi con la preziosa collaborazione e l’ospitalità dei vigili del fuoco.