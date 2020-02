di Daniela Pesoli – Sono iniziate questa mattina le prime operazioni di bonifica all’interno dell’ex Avir di Gaeta che, dopo il dissequestro disposto dal tribunale di Latina, è tornato nella disponibilità del Comune.

Chiusa da oltre 40 anni, l’area ha bisogno di numerosi interventi e si è cominciato con l’eliminazione dei rovi, della vegetazione e della boscaglia che si è formata intorno all’ex vetreria.

Nei giorni scorsi, all’interno dello stabilimento dismesso è stato eseguito un sopralluogo. Il sindaco Cosmo Mitrano, gli assessori, i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione hanno visitato l’area, che si estende per oltre 25 mila metri quadrati, per rendersi conto delle condizioni in cu si trova.

Ovviamente è emerso che ci sarà da fare molto per bonificare interamente l’ex vetreria, destinata ad una riqualificazione attraverso un progetto approvato dall’amministrazione prima del sequestro e che ora, come ha assicurato il sindaco Mitrano, potrà essere portato a termine con fondi già disponibili.

Durante il sopralluogo, il sindaco ha ribadito l’importanza strategica dell’area ex Avir per lo sviluppo del territorio.