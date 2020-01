Sono stati individuati i dodici volontari che svolgeranno il servizio civile a Gaeta.

Porteranno avanti il progetto Asia (assistenza, solidarietà, integrazione, autonomia) approvato dalla Regione Lazio e presentato dal Comune di Gaeta per dare continuità al servizio civile nell’ambito delle azioni sociali per diffonderne i valori dell’assistenza e fornire ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza di volontariato.

I giovani volontari presteranno servizio nel centro diurno per disabili gravi, assisteranno a domicilio persone anziane e famiglie disagiate, supporteranno gli operatori dei servizi sociali comunali negli interventi messi in campo a favore di persone svantaggiate.

“Il progetto Asia – spiegano dal Comune – rappresenta in particolar modo l’impegno per diffondere e sensibilizzare i giovani ad una cittadinanza attiva responsabile nello specifico nell’area della disabilità. Significative nell’evoluzione del progetto sono state le molteplici iniziative trasversali, realizzate in collaborazione con gli enti partner del progetto (scuole associazioni, enti di formazione), che hanno permesso di arricchire le attività progettate con aspetti innovativi e altamente formativi sia in termini valoriali che di competenze rendendo sempre più completo il coinvolgimento volontari nella rete territoriale dei servizi”.