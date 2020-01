di Daniela Pesoli – Un incendio si è verificato questa notte sul lungomare Caboto, a Gaeta, danneggiando una parte dei giochi che si trovano nella zona e la porta di un bagno pubblico.

La richiesta di intervento è arrivata ai vigili del fuoco poco prima delle 4 da parte di un residente che ha notato le fiamme svilupparsi all’improvviso nell’area delle giostre.

L’incendio, fortunatamente di dimensioni ridotte, è stato subito spento e l’area è stata messa in sicurezza. In corso le indagini per accertare la natura dell’incendio che, vista l’ora, ha causato danni solo materiali.