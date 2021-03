A Gaeta giovani imprenditori del settore del wedding hanno ideato una iniziativa contro la crisi dettata dal Covid.

Con le cerimonie bloccate o fortemente ridimensionate ormai da un anno si guarda alla primavera del 2021 con ottimismo per riprendere la programmazione del wedding e degli eventi culturali, pubblici e privati.

Così diversi imprenditori si sono riuniti per uno “shooting fotografico”. La struttura extralberghiera BaliBeDreams di Cosmo Giugno, l’Hair Stylist HairProfashional di Daniela Brongo, la Make Up Artist Cesira Lauria, l’event Planner Roberta Nardone, l’atelier Janvier Spose, la fotografa Elvezia Colella si sono messi in gioco per promuovere il proprio brand.

Con loro cinque modelli, tra cui una influencer campana Manuela Machi, in arte Magnulu, seguita da circa 25mila followers su Instagram che si è prestata con forte spirito di amicizia allo shooting. Grazie alla sua presenza e alla promozione in diretta dell’evento le aziende hanno ottenuto una notevole visibilità in tutta Italia in tempo reale.

Il tutto si è svolto sul Lungomare Caboto, nel cuore di Gaeta, una passerella naturale affacciata sul mare, cornice ideale per un evento indimenticabile come un matrimonio.