di Daniela Pesoli – Questa mattina il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha effettuato un sopralluogo nel reparto di malattie infettive dell’ex ospedale “Di Liegro” che verrà riaperto la prossima settimana per fronteggiare un’eventuale necessità di posti letto per l’emergenza Coronavirus.

Mitrano ha constatato che i lavori sono a buon punto e ha ringraziato quanti si stanno impegnando per rendere operative le nuove dodici stanze che a giorni saranno a disposizione dei pazienti.

“La speranza, ovviamente – ha detto il sindaco dopo la visita – è che quelle stanze resteranno vuote, che non ci siano ulteriori contagiati, ma da oggi abbiamo la certezza che anche il nostro territorio è pronto a fare la sua parte andando ad accogliere, qualora ce ne fosse bisogno, quei pazienti colpiti da un virus che sconfiggeremo”.

Mitrano ha espresso la sua soddisfazione sottolineando che l’apertura del reparto di malattie infettive “è un risultato concreto e fondamentale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nel basso Lazio”.

“Questa è l’Italia che vogliamo – ha concluso il sindaco – e per questo ancora una volta voglio ringraziare il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, per aver supportato la richiesta, condivisa da tutti i cittadini del Golfo di Gaeta e che in poco tempo ha trovato una pronta risposta”.