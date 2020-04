Una raccolta di beneficenza tra gli agenti e gli impiegati dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno per dare un sostegno e regalare un sorriso alle famiglie più bisognose.

E’ l’iniziativa messa in campo dagli uomini della polizia di stato di Gaeta.

Le prossime festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, in parte snaturate nella loro accezione conviviale per l’imprescindibile distanziamento sociale in atto, non dovranno, per questo motivo, rappresentare solo l’ennesimo momento di triste isolamento.

Acquistate oltre 50 colombe pasquali da donare ad altrettanti nuclei familiari che versano in difficoltà socio-economiche, di concerto con la Croce Rossa Italiana – Comitato Sudpontino, i cui volontari, proprio in questi giorni, sono impegnati alla distribuzione di generi di prima necessità in favore dei concittadini più vulnerabili che riceveranno anche il sincero augurio della Polizia di Stato.