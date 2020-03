Il Comune di Gaeta sbarra la via delle seconde case. Ogni fine settimana e i tutti i giorni prefestivi e festivi resterà chiusa la strada consortile (via dell’Agricoltura) che si interseca con via Appia.

L’ordinanza è stata firmata dal neo comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis nell’ambito delle disposizioni messe in campo per contenere la diffusione del Coronavirus.

La chiusura della strada dove si trovano numerose seconde abitazioni vuole essere un ulteriore deterrente agli spostamenti, già vietati da un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, in case dove non si risiede abitualmente.

Con questo provvedimento nella zona si vieta l’accesso sia pedonale sia veicolare dalle 19 del venerdì alle 7 del lunedì, con gli stessi orari validi per il giorno antecedente il giorno prefestivo e il giorno successivo al festivo.