Incidente stradale questo pomeriggio a Gaeta in via Sant’Angelo, località 25 Ponti.

Un’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata finendo in un piccolo canale privo di acqua.

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Gaeta.

Al loro arrivo gli occupanti, una donna e due minori, erano già fuori e presi in cura dai sanitari del 118 per poi essere trasportati in ospedale per le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza del mezzo, essendo alimentato a gas metano.