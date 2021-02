La frustrazione scaturita da tanti mesi di clausura sta sfociando in episodi di violenza che ormai si ripetono da diverse settimane in tutta la provincia di Latina.

A Gaeta, soprattutto, il lungomare diventa, praticamente ogni fine settimana, teatro di violenze tra ragazzi e ragazzini, speso minorenni, che si azzuffano e spesso esagerano. Ovviamente non sono solo quelli di Gaeta, visto che sul posto arrivano anche da Formia, o Minturno, e non solo.

L’ultimo episodio sabato scorso, ai giardinetti sul lungomare. E c’è scappato anche il ferito, un ragazzo di 14 anni colpito alla testa con un casco da motociclista che gli ha provocato una ferita alla bocca ed una prognosi di 30 giorni.

Sul posto i carabinieri di Gaeta, anche se le bocche dei giovanissimi che si sono picchiati restano chiuse. Eppure basta una sciocchezza a scatenare l’inferno. Tanto che adesso per insultarsi e ‘ledere l’onore di qualcuno’ non ci si deve neanche vedere: basta farlo sui social e magari in chat. E giù botte, fino alla prossima volta.