Si è svolta lo scorso 5 ottobre la cerimonia di donazione, al comune di Gaeta, di un Ecografo multidisciplinare.

La delicata attrezzatura è stata donata al comune da Eni alla presenza del Sindaco Cosmo Mitrano, del Dott. Antonio Graziano Direttore del Distretto 5 dell’Asl di Latina che ha portato i saluti del Direttore Generale dell’Asl Latina Giorgio Casati, e per Eni sono intervenuti: la Dr.ssa Rita Marino – responsabile logistica; il Dr. Roberto Iadicicco – rappresentante di Eni Salute centrale; il Dr. Francesco Manna – responsabile rapporti istituzionali locali, l’Ing. Luciano Gregori – responsabile processi e gestione logistica primaria; l’Ing. Paolo Salusti – Responsabile gestione operativa depositi centro Italia. Il macchinario sarà messo a disposizione del costituendo centro di diagnostica presso l’ex Ospedale “Mons. Di Liegro” di Gaeta.

“Ringrazio l’Eni – commenta soddisfatto il Sindaco Como Mitrano – per aver sostenuto la nostra iniziativa che ad oggi ha superato la soglia dei 750mila euro di fondi raccolti e che ci permetteranno di realizzare un sogno: il centro di diagnostica che andrà ad arricchire l’offerta sanitaria, migliorare i servizi e soprattutto sarà utilizzato per un altro grande progetto che è la Casa della salute di prossima realizzazione. Oggi, grazie alla donazione di Eni, andiamo ad aggiungere un ulteriore ed importante tassello: un ecografo multidisciplinare di ultima generazione completamente digitale e dotato di programma per lo studio del polmone e quindi per la diagnosi del COVID 19 che ci consentirà di eseguire, inoltre, esami ecografici per molti distretti del corpo umano. Un macchinario che ci permetterà di implementare le attività finalizzate alla tutela della salute di tutta la popolazione del Golfo di Gaeta e del Lazio meridionale, specialmente in questo particolare momento caratterizzato dalla pandemia”.