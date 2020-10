Finisce nella rete ammaliatrice di due donne. Si tratta di un uomo di Gaeta che era andato a fare una passeggiata a Formia.

Le due donne di 35 e 33 anni lo hanno bloccato, adescandolo con alcune avances, ma preso atto di essere state respinte, avrebbero iniziato a minacciarlo dicendogli che lo avrebbero fatto picchiare dagli amici se non avesse consegnato tutti i soldi.

Per rendere più credibile la minaccia gli avevano anche mostrato la fotografia scattata da una di loro con lo smartphone, in cui aveva immortalato l’auto con la quale l’uomo era giunto sul posto.

La somma estorta, pari a 450 euro, gli è stata poi restituita dalla polizia, che – denunciate le donne – ha rintracciato le malviventi e le ha condotte in commissariato. Per entrambe, residenti a Roma, è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Formia per tre anni.