Controlli a tappeto dei carabinieri di Gaeta sul territorio.

Tra il 5 ed il 6 gennaio 2020, i carabinieri della locale tenenza, nel corso di predisposti servizi finalizzati a contrastare i reati in genere, segnalavano alla competente prefettura due ventenni, entrambi per guida in stato di ebbrezza.

Nel medesimo contesto venivano segnalati per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale” alla prefettura di Latina sette giovani trovati in possesso complessivamente di 4.72 di “hashish” grammi e 3.08 grammi di “cocaina”.

Nel corso dei controlli sono stati controllati 40 autoveicoli, identificate 57 persone, di cui 10 gravate da precedenti di polizia, effettuate 10 contravvenzioni al codice della strada, controllati 3 esercizi pubblici ed eseguite 4 perquisizioni veicolari, 9 personali e 2 domiciliari.