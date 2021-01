Drone cade in una zona portuale di Gaeta soggetta a restrizione: la Guardia costiera ha elevato una multa di 309 euro al proprietario.

Questa mattina, i militari sono stati allertati dal personale di vigilanza presso il varco doganale del porto commerciale di Gaeta. Era stato trovato un drone. Il dispositivo di volo, equipaggiato con telecamera e scheda elettronica per le riprese video fotografiche, giaceva in una zona portuale soggetta a restrizione per motivi di sicurezza e difesa contro le minacce esterne.

Dagli accertamenti investigativi è stato possibile risalire al proprietario. Salata la multa che dovrà pagare per mancanza della prevista copertura assicurativa, resa obbligatoria per tale tipo di aeromobili.

La caduta accidentale dell’oggetto non ha per fortuna arrecato danni a cose e persone, perché avvenuta in un’area che in quel momento era sgombra.

La Guardia Costiera ricorda che oltre all’obbligo della prevista copertura assicurativa contro terzi vi è l’obbligo anche di munirsi di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa di settore, nonché di eventuali nulla osta da parte delle competenti autorità di pubblica sicurezza per il sorvolo di aree sensibili presenti nel territorio Provinciale.