Una buona notizia per le famiglie residenti in via Garigliano a Gaeta.

Dopo ben 20 anni è stato ottenuto l’allaccio fognario.

“Un bel regalo di Natale per le 14 famiglie” ha detto il consigliere comunale e provinciale Luigi Coscione.

Un iter burocratico lungo e complesso che aveva spesso esasperato i cittadini.

“Sono contento che l’allaccio sia avvenuto nei giorni a ridosso delle festività natalizie. Ho accolto le istanze – spiega Coscione, presidente della commissione urbanistica di Gaeta e presidente della commissione bilancio della Provincia – delle quattordici famiglie di via Garigliano che non usufruivano del servizio fognatura e attraverso un confronto con Acqualatina quando ricoprivo il ruolo di assessore ho raggiunto il risultato tanto atteso dopo reiterate richieste inoltrate alle amministrazioni che si sono succedute negli anni”.