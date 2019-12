Fissati i funerali di Giancarlo Peveri, l’uomo di 75 anni ivestito ed ucciso mentre passeggiava con il suo cane.

Le esequie si terranno domani, sabato 28 dicembre, alle 12, nella chiesa San Carlo Borromeo.

Il giovane alla guida dell’auto è stato arrestato.

In un primo tempo sarebbe fuggito dal luogo dell’incidente, per poi ritornarci più tardi insieme al padre per ammettere le sue responsabilità.

Sottoposto ai test del caso, il ragazzo è risultato positivo sia all’uso dell’alcol sia alle sostanze stupefacenti.