di Daniela Pesoli – Dopo aver concesso la sospensiva del provvedimento che disponeva la chiusura del mercato ittico di località Peschiera a Gaeta, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, ha respinto il ricorso dei commercianti.

Il mercato, quindi, cessare la sua attività.

La decisione è stata presa mercoledì scorso, quando il ricorso è stato discusso nel merito dopo l’accoglimento provvisorio degli inizi di dicembre 2019.

Il provvedimento finito sul tavolo dei giudici amministrativi è l’ordinanza comunale 496 del 29 novembre scorso, firmata dal vice sindaco Angelo Magliozzi, che aveva disposto l’interruzione della vendita del pesce nell’area di località Peschiera a seguito di inadempienze rilevate da Asl e Nas.

Un’ordinanza che era stata impugnata subito dagli operatori del mercato.

Una querelle lunga e travagliata quella tra Comune di Gaeta e operatori del mercato ittico, che riguarda anche il ricorso contro il bando dell’ex autorità portuale del Lazio per l’assegnazione di 14 stalli nel nuovo mercato di località Canaga, già definito inammissibile dal Tar.

Un bando pubblicato lo scorso agosto, dopo l’ordinanza di sgombero arrivata a seguito della conferma delle irregolarità igienico-sanitarie, risalenti al 2016.

Gli operatori ittici avrebbero dovuto lasciare località Peschiera entro lo scorso 10 giugno, ma ogni provvedimento è stato congelato in attesa del pronunciamento definitivo dei giudici amministrativi.

La guerra tra i commercianti e il Comune nasce principalmente dalla volontà degli operatori di non cambiare sede per motivi economici, in quanto il canone annuo passerebbe da 500 a 3000 euro l’anno per ogni operatore.