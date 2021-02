Una telefonata al 112 con una richiesta di intervento da parte di un cittadino.

Arrivati a destinazione, i carabinieri si sono trovati ad avere a che fare con un 42enne in evidente stato di alterazione psicofisica.

L’uomo si rivolgeva ai militari in modo offensivo, e cercava di eludere in ogni modo i tentativi di identificarlo, divincolandosi in più circostanze.

Per questo veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.