Aveva denunciato una truffa relativa all’acquisto di un telefono cellulare per non pagare il saldo sul prodotto. A scoprire il “giochetto” sono stati i carabinieri di Gaeta che ieri hanno denunciato una ragazza di 23 anni per simulazione di reato.

La giovane infatti faceva regolarmente uso del telefonino, ma in questo modo era riuscita ad evitare le ulteriori rate.