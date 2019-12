di Daniela Pesoli – Parola d’ordine: diversificare l’offerta turistica. Anche nel 2019 Gaeta ha puntato sulle iniziative che esulano dal mare e dalle spiagge, un progetto che il sindaco Cosmo Mitrano, al secondo mandato, nel suo bilancio di fine anno mette in primo piano.

“Stiamo contando molto sulla destagionalizzazione del turismo, soprattutto con il progetto Favole di luce che stiamo portando avanti con forza perché i dati numerici ci danno ragione. Sicuramente siamo riusciti a riposizionare la città sul mercato nazionale del turismo. Gaeta non è più soltanto meta balneare, ma anche meta invernale. I miei competitor, da novembre a gennaio, non sono le città balneari ma Pescasseroli, Roccaraso e Salerno, competitor più diretto per le luminarie, e ci stiamo difendendo bene”.

Dati numerici favorevoli. Di che numeri parliamo?

“In un week-end di dicembre abbiamo raggiunto il record di 30-35 mila turisti. E dal primo dicembre, una novità di quest’anno, abbiamo avuto l’arrivo di bus ogni giorno. Ecco perché stiamo contando su questo progetto e vogliamo rafforzarlo, allungando ancora di più la stagione con il carnevale, che quest’anno avrà tre date. E prima dell’estate proporremo un nuovo evento per attirare un’ulteriore nicchia di pubblico”.

Quale è il principale punto di forza di Favole di luce?

“Nel fatto che ha una ricaduta su tutto il territorio, perché è attraverso questo progetto che faccio conoscere le nostre bellezze naturali e la nostra enogastronomia. Siamo arrivati al quarto anno di Favole di luce, quando nel 2016 ho proposto il progetto volevano sfiduciarmi, non avevo un consigliere o un cittadino a favore. Perché c’è sempre il solito discorso populistico secondo il quale avrei dovuto prendere quei soldi e darli ai poveri. Ma io ho detto un’altra cosa: l’amministratore deve creare le condizioni giuridiche e amministrative per creare sviluppo ed è lo sviluppo che genera occupazione e quindi benessere”.

In che termini è arrivato questo benessere?

“Oggi io ho cambiato le abitudini delle attività commerciali di Gaeta. Il 15 ottobre chiudevano e forse riaprivano a metà dicembre se non a marzo e aprile. Ora non chiudono mai. Questo è l’impatto diretto, calcolato in circa 5 milioni di euro in tre mesi, ma c’è anche l’indotto. Chi oggi viene a vedere le luminarie può rimanere emozionato e tornare a primavera o in estate. E questo sta accadendo, favorendo anche chi, per posizione o tipo di attività, non beneficia più di tanto delle luminarie”.

Passando al 2020, quali sono i progetti pensati per Gaeta in altri settori?

“Durante l’anno nuovo metteremo in campo importanti investimenti. Partiranno lavori per dieci milioni di euro. Per citarne alcuni, siamo pronti per la riqualificazione di Corso Italia, sono lavori per un milione di euro che inizieranno a fine gennaio. Ed ancora interventi a Monte Tortona per 400 mila euro, al palazzetto dello sport per tre milioni di euro, i parcheggi di piazza Risorgimento per 650 mila euro, lavori sul lungomare Caboto per un milione e 900 mila euro. In fase di progettazione, invece, abbiamo la riqualificazione di tutte le scuole di Gaeta per undici milioni di euro”.