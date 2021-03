Avevano in auto chiavi, grimaldelli ed un flex alimentato a batterie con dischi opportunamente occultati. Tutti oggetti utilizzati generalmente per entrare all’interno delle abitazioni per i furti.

Per questo i tre uomini di Caserta sono stati denunciati dai carabinieri per possesso ingiustificato aggravato degli attrezzi, sanzionandoli altresì per le violazioni delle misure di contenimento atte a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

I militari avevano fermato il gruppetto mentre si aggirava per le vie di Gaeta e ha sanzionato i tre anche per le violazioni delle misure di contenimento atte a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Sono stati quindi raggiunti da foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno in quel comune per la durata di anni tre. Il materiale recuperato è stato sequestrato.