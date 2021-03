Ancora casi di covid a scuola a Gaeta.

E’ di ieri, infatti, l’avviso per i genitori della scuola dell’infanzia Giovanni Paolo Secondo della preside Maria Angela Rispoli.

Nella comunicazione, il dirigente avvisa che: “Per un caso positivo … domani, 15 marzo 2021, verrà effettuata la sanificazione dei locali, così come disposto dal dipartimento di prevenzione.

Ne consegue che la scuola sarà chiusa per tutti, anche per quegli alunni che, in base alla legge nazionale, potevano frequentare la scuola, realizzando le lezioni in presenza, anche se in orario ridotto.

Sarà mia cura avvisare le famiglie interessate sia per la frequenza e sia per le precauzioni da adottare, da parte dei genitori, i cui bambini sono coinvolti in questa positività”.

Ovvio, a questo punto, che la Asl avvii tutti i protocolli necessari per il tracciamento di altri eventuali positivi.