Nota barberia di Gaeta resta in attività, in spregio alle precauzioni vigenti.

Peccato che, nel corso dei controlli da parte della polizia, sia stato sorpreso e sanzionato per violazione delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto.

Gli agenti del commissariato di Gaeta hanno accertato che l’accesso alla barberia avveniva tramite la porta di servizio posta sul retro del locale, non visibile dall’ingresso principale, in quanto si apriva nel cortile condominiale interno.

Una volta nell’esercizio, i poliziotti hanno sorpreso il barbiere nel mentre stava appunto tagliando i capelli ad un cliente, mentre un secondo cliente era tranquillamente in attesa del suo turno.

Sono stati quindi elevate le previste contestazioni amministrative, rispettivamente per il barbiere e per il primo cliente, residente a Gaeta, mentre per il secondo cliente, addirittura giunto da Formia con la propria autovettura, è stata contestata la prevista sanzione, aumentata per lo spostamento non giustificato mediante l’utilizzo di un veicolo.