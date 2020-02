di Daniela Pesoli – Un esposto all’Astral è stato presentato dal Movimento 5 stelle di Gaeta per segnalare la pericolosità della via Flacca e sollecitare la necessaria manutenzione.

In particolare, viene evidenziata la situazione dei ponti e dei litorali in prossimità dell’Ariana e di Sant’Agostino.

“Abbiamo riproposto – spiegano gli attivisti del movimento – un esposto di novembre 2018, dove denunciavamo l’assenza totale di manutenzione sul litorale comprendente il tratto di strada dal porto commerciale all’incrocio di via Canzatora. Ovviamente nonostante l’anno trascorso e gli incidenti anche gravi, assente e silente è stata la riposta degli enti citati”.

Lo stesso esposto è stato inviato al Comune di Gaeta, al quale si contesta di aver installato un autovelox nei pressi della spiaggia Ariana, a breve distanza di quello all’altezza della spiaggia San Vito.

“Il Comune – dice a questo proposito – non si è mai accorto delle condizioni in cui versa la strada? Con che coraggio eleva contravvenzioni in quel tratto disastrato? La sicurezza dei cittadini è un tema che non si può più rinviare, ma prima se si ha a cuore la sicurezza si sistemano le strade investendo, non si pongono in opera stratagemmi atti a risolvere problemi di cassa più che di incolumità”.