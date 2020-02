di Daniela Pesoli – La nave scuola “Signora del vento” dell’istituto Caboto di Gaeta ha ottenuto un finanziamento di 850 mila euro da parte del ministero della pubblica istruzione.

Fondi che serviranno per eseguire gli importanti lavori di ripristino della nave, attualmente nel porto di Civitavecchia, colata a picco nel 2019 nel mare in burrasca di Gaeta.

Al momento c’è un decreto per erogare la prima tranche del finanziamento e l’atto ha riacceso le speranze di rivedere navigare in mare il veliero di 85 metri, il più grande di Italia dopo la “Amerigo Vespucci” della Marina militare e simbolo del porto di Gaeta.

Nei giorni scorsi, alla luce dello sblocco dei finanziamenti, è stata avviata la ricerca di mercato per individuare il cantiere navale interessato ad eseguire gli interventi di sistemazione della “Signora del vento” e si dovrà a breve indire anche una gara di appalto per recuperare la nave. E naturalmente si dovranno organizzare e gestire le attività future della nave scuola che ha formato tanti giovani al lavoro in mare.