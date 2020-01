A Gaeta arriva lo sportello della mediazione sociale. Un punto di riferimento per i cittadini alle prese con conflitti e controversie (civili, penali, commerciali, di quartiere o amministrative) dove si potrà essere orientati sulle soluzioni pacifiche dei conflitti.

Lo sportello offrirà consulenza giuridica e sociale, informazioni e supporto.

Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale in un’ottica di crescita della comunità e di affermazione delle buone pratiche.

Il servizio sarà attivato per tre anni in collaborazione con l’associazione Cepef senza costi per le casse comunali.

“La mediazione sociale – spiegano gli amministratori comunali di Gaeta – è un metodo di lavoro che favorisce la creazione, la riparazione dei legami sociali, l’empowerment della comunità locale. La mediazione sociale stimola l’assunzione di responsabilità dei cittadini e delle realtà locali nella gestione delle tematiche conflittuali e delle criticità del territorio, unendo il lavoro di comunità e la mediazione dei conflitti in un’ottica di sviluppo della partecipazione”.