Le tradizionali orchestrine di Gaeta, gli Sciusci, avranno un proprio Albo. Lo ha deciso la giunta comunale che ha anche istituito il premio “Sciuscio gaetano di Capodanno”.

“E’ soprattutto un omaggio – spiega il sindaco Cosmo Mitrano promotore della proposta di delibera – a tutti coloro che oggi come ieri tramandano una tradizione ben radicata in città. Chi di noi a Gaeta, da ragazzo, non ha trascorso le serate del 31 dicembre girando con gli strumenti tipici degli Sciusci, intonando le canzoni benauguranti da abitazione ad abitazione, da piazza in piazza, dai vicoli del Borgo al centro storico e nel resto della città. L’istituzione dell’albo dei Sciusci ed il premio del Sciuscio gaetano sono quindi finalizzati a creare in primis un archivio storico dei gruppi che avrà uno spazio nel costituendo Museo civico di Gaeta”.

Un’iniziativa per valorizzare la creatività artistica giovanile nel solco della tradizione locale con l’intento di ricordare, riscoprire, preservare e diffondere i valori storico-culturali di testi e motivi musicali legati alla tradizione gaetana.

“Il premio – prosegue Mitrano – sarà assegnato al gruppo musicale che meglio avrà saputo interpretare e custodire la tradizione del canto popolare gaetano nel rispetto della musicalità, dei versi, degli strumenti musicali utilizzati e delle uniformi indossate. Quella sana competizione che tra le varie orchestrine che c’è sempre stata e che fa parte della tradizione folcloristica”.