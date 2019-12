di Daniela Pesoli – E’ stato arrestato dalla polizia il giovane di 23 anni che domenica sera, alla guida della sua Mini cooper, ha investito e ucciso a Gaeta il 60enne Giancarlo Peveri.

La vittima stava passeggiando sul lungomare Caboto, nella zona di San Carlo dove risiedeva, insieme all’inseparabile cagnolina Laila, morta sul colpo insieme a lui.

Il giovane arrestato, del posto, in un primo tempo sarebbe fuggito dal luogo dell’incidente, per poi ritornarci più tardi insieme al padre per ammettere le sue responsabilità.

Sottoposto ai test del caso, il ragazzo è risultato positivo sia all’uso dell’alcol sia alle sostanze stupefacenti.

Sono quindi scattate le manette per omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 19 in una zona dove, hanno evidenziato numerosi residenti, l’illuminazione è scarsa e la velocità delle automobili non sempre è moderata.