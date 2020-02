di Daniela Pesoli – Il Comune di Gaeta riprende in mano il progetto di riqualificazione dell’ex Avir, per trasformarlo in un polo culturale dei maestri vetrai, dopo il dissequestro dell’immobile da parte del tribunale di Latina su istanza dell’ente.

Lo assicura il sindaco Cosmo Mitrano che non ha esitato a definire storica la decisione di restituire al Comune l’area in disuso da 40 anni e finita sotto sequestro nell’ambito di un’inchiesta per lottizzazione abusiva con 27 imputati.

Il responso sul dissequestro, rileva Mitrano, è stato atteso “con serenità e fiducia confidando nell’operato della giustizia, nel silenzio e nel rispetto delle parti. Ora – aggiunge – possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo al termine di una vicenda che ha visto l’alternarsi di forti emozioni: 6 settembre 2019, all’unanimità votammo in consiglio comunale il progetto preliminare di recupero, sistemazione e valorizzazione dell’area ex Avir “Polo culturale maestri vetrai” ed adozione di variante urbanistica. Poi il sequestro qualche giorno dopo che non ha però affievolito la speranza e fiducia di acquisire al patrimonio comunale l’area della dismessa vetreria. Ieri la sentenza di dissequestro e la restituzione al Comune di Gaeta dell’ex vetreria”.

Al termine del complicato iter, non solo amministrativo ma anche giudiziario, il sindaco ribadisce la volontà di riqualificare l’area e ringrazia “tutti i miei concittadini, coloro che ci sono stati vicini in questo percorso burrascoso, che ci hanno sempre sostenuto ed hanno creduto nel nostro progetto di recupero e riqualificazione dell’area”.

Infine un pensiero particolare all’ex vetraio Federico Vettraino recentemente scomparso.

“Nel suo nome – dice Mitrano – e di tutti i vetrai che in quel luogo hanno lavorato e vissuto, rinnovo con determinazione la promessa che lì sorgerà il Polo culturale dei maestri vetrai”.