Continuano i controlli del territorio da parte dei carabinieri. Nel corso del fine settimana i militari hanno denunciato due persone che, rispettivamente, si erano messe alla guida della propria auto sotto effetto di alcol e di droga.

Si tratta di una donna di 45 anni, residente a Napoli, denunciata per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche poiché sorpresa alla guida con tasso alcolemico pari a 2,89g/l e di un uomo di 32 anni, residente in Villaricca, in provincia di Napoli, perchè trovato in possesso di hashish per un peso di 3,5 grammi.

L’uomo alla richiesta di sottoporsi agli accertamenti ematologici, per determinare l’eventuale presenza nel sangue di sostanze stupefacenti, si è rifiutato ed è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria.

Nel corso della stessa operazione sono state segnalate alle competenti autorità prefettizie un 34enne di Gaeta, senza fissa dimora, trovato in possesso di 1,0 grammi di hashish, un 41enne residente ad Ausonia di hashish e tre 20enni di Gaeta trovati con hashish e cocaina.

La droga è stata sequestrata.