Era talmente poco padrona di se da insultare i carabinieri che la avevano fermata per un controllo.

E’ successo a Gaeta, dove i militari della locale tenenza, hanno fermato un’auto con a bordo una donna. In evidente stato di “alterazione psico fisica” la stessa si rifiutava, su richiesta dei militari operanti, di sottoporsi ad accertamenti etilometrici.

Era talmente fuori di seda non rendersi conto del pericolo che rappresentava la sua condotta per se, ma anche per gli altri automobilisti… Addirittura insultava i carabinieri, per altro alla presenza di personale della polizia locale e del 118 opportunamente intervenuti sul posto.

Per questo la donna è stata denunciata per oltraggio a P.U. e rifiuto di sottoporsi ai suddetti accertamenti; l’automobile è stata sequestrata in vista della successiva confisca, mentre la patente le è stata ritirata.