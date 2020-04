di Daniela Pesoli – Al via ai test sierologici, da oggi, per i dipendenti comunali di Gaeta su iniziativa del sindaco Cosmo Mitrano. Si tratta dell’esame del sangue che individua gli anticorpi che si sviluppano in caso di malattia Covid-19 in atto o pregressa, indicando una mappa dei contagi.

Ed è stato lo stesso Mitrano a sottoporsi per primo al test, questa mattina, nell’ambulatorio comunale del Bambino Gesù.

“Si tratta di un test – ha dichiarato il sindaco di Gaeta dopo il prelievo – per verificare chi è stato a contatto con il virus e questo ci aiuterà ad avere una mappatura, utile anche per capire quali provvedimenti da prendere nella Fase 2. I primi dipendenti comunali a fare l’esame saranno i più esposti e quindi gli agenti della polizia locale, seguiranno gli impiegati del front office, le assistenti sociali e così via”.

Da tempo il sindaco Mitrano insiste sull’esigenza di effettuare test sierologici al più ampio numero possibile di persone.

“MI auguro – ha ribadito anche stamattina – che al più presto la Regione Lazio estenda questi esami a tutti i cittadini, soprattutto adesso che verranno allentate le restrizioni della Fase 1. Ho il terrore del 4 maggio perché ho paura che i cittadini diano per scontata la fine dell’emergenza, ma non è così. Dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione e a prendere provvedimenti che tutelino la salute pubblica”.