di Daniela Pesoli – Nel 2019 il distretto socio-sanitario Lt/5 che riunisce tutti i nove comuni del golfo, con capofila Gaeta, ha impegnato sette milioni di euro per interventi a favore di famiglie in difficoltà, disabili e minori.

E’ tempo di bilanci anche per il welfare del territorio e per il sindaco del comune capofila, Cosmo Mitrano, il consuntivo è più che positivo.

Le cifre sono importanti e spalmate su tutti i settori che coinvolgono nuclei familiari e persone fragili.

“All’inizio dell’anno – spiega il sindaco di Gaeta – ho convocato una riunione per stabilire le priorità e, di concerto con tutti i colleghi, ho programmato gli interventi da mettere in campo. Sono stati destinati tre milioni di euro alla disabilità gravissima e ai diversamente abili, 500 mila euro al contrasto alla povertà, 500 mila al diritto alla casa e una serie di interventi, 2 -3 milioni di euro, per servizi come assistenza domiciliare integrata, assistenza specialistica, centro diurno disabili e centro minori. L’ultima determina, di 380 mila euro, è stata fatta nei giorni scorsi”.

In occasione del Natale, il distretto socio-sanitario ha programmato un piano straordinario in favore delle famiglie meno abbienti, alle quali verranno consegnati cesti contenenti beni di prima necessità.

L’intervento mira al contrasto alla povertà in un momento in cui i disagi si avvertono maggiormente.

“Durante le festività natalizie – evidenzia Mitrano – le persone vivono un senso di solitudine ed abbandono che spesso sfocia nell’indifferenza da parte di chi potrebbe fare di più. Il nostro compito pertanto è quello di contribuire ad abbattere soprattutto quel muro dell’indifferenza”.

In totale verranno distribuiti 600 cesti alimentari.