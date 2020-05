Un uomo di 40 anni di Gaeta è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, eseguita con l’ausilio di personale del nucleo carabinieri cinofili, è stato trovato in possesso di 8,5 grammi di hashish, suddivisa in cinque dosi e materiale per il taglio ed il confezionamento.

Nel medesimo contesto è stato segnalato all’ autorità amministrativa un 30enne, che sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish.