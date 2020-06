Le scuole di Gaeta si rifanno il trucco. Per gli interventi di adeguamento antincendio e messa in sicurezza degli edifici il Comune di Gaeta potrà contare su un finanziamento di 400mila euro.

Tra gli interventi previsti, anche l’esecuzione di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti.

“Un cospicuo finanziamento pubblico – spiega il sindaco Cosmo Mitrano – che rafforza l’azione amministrativa finalizzata a garantire alti livelli di sicurezza oltre a migliorare la vivibilità nei diversi plessi scolastici cittadini. Risultato di una programmazione amministrativa efficiente e di un lavoro di pianificazione puntuale degli uffici preposti attraverso una costante ricerca di risorse finanziarie per renderle sempre più sicure, idonee, vivibili le nostre scuole, in piena sintonia con la politica di sostenibilità ambientale intrapresa con impegno in questi anni dalla nostra amministrazione.”

Finanziamenti che rientrano in un più ampio progetto che ci vede impegnati nel migliorare gli standard di sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole dove i nostri bambini e ragazzi trascorrono molto tempo della loro giornata.

Le scuole interessate dagli interventi sono la “Mazzini”, la “Sebastiano Conca”, la “Giosué Carducci”, la Giovanni Paolo II” ed il “Virgilio”.

“Prosegue – conclude l’assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi – l’attività di interventi di ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici comunali per confermare elevate condizioni di sicurezza e fruibilità degli ambienti, puntando sull’eco-sostenibilità delle strutture stesse garantendo il diritto allo studio dei nostri ragazzi all’interno di scuole funzionali e all’avanguardia”.