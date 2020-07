Fondi in arrivo dal comune di Gaeta per la messa in sicurezza del cimitero.

Gli interventi, per circa 312mila €, riguarderanno la ricostruzione di un muro di contenimento del terrapieno e che permetterà di realizzare una strada che collegherà via Bologna a via Ancona costeggiando l’area cimiteriale.

“Dal 2012 ad oggi – spiega il Sindaco Como Mitrano – abbiamo programmato, pianificato e realizzato diversi lavori di restyling investendo diversi milioni di Euro del bilancio comunale per ridare dignità e rendere ancora più sicuro il luogo sacro”.

Un’opera di conservazione e consolidamento del cimitero che prosegue, come spiega ancora il primo cittadino: “Sono stati fatti importanti interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire della facciata della chiesa, all’ingresso e alle mura perimetrali del cimitero”.

“Dopo oltre trent’anni di stand by assoluto ed inerzia totale abbiamo dato risposte concrete alle esigenze della città andando a realizzare 240 loculi e 70 cellette ossario”.