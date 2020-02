di Daniela Pesoli – Sono di oltre 13 milioni di euro gli investimenti programmati dal comune di Gaeta per il 2020, distribuiti in tutti i settori della città e destinati soprattutto a riqualificazioni, restyling e nuove opere pubbliche.

Il piano degli investimenti è stato presentato in una conferenza stampa tenuta questa mattina nell’aula consiliare dal sindaco Cosmo Mitrano e dagli amministratori comunali, che hanno evidenziato come l’importanza della somma messa a disposizione della città sia il frutto di un lavoro impegnativo finalizzato a reperire finanziamenti da vari enti.

Lunga la lista degli interventi programmati, alcuni dei quali già iniziati.

Le riqualificazioni più incisive riguarderanno il lungomare Caboto, Corso Italia, il cimitero comunale, Monte Tortone, la messa in sicurezza e il rifacimento del costone roccioso di Monte Orlando.

Al fine di eliminare la criticità della carenza di posti auto, in una città – ha sottolineato il sindaco – che ogni anno registra l’incremento di visitatori, la riqualificazione di piazza Risorgimento porterà alla creazione di 200 nuovi parcheggi a servizio di Gaeta medievale.

Ampio spazio anche all’impiantistica sportiva. Cospicue risorse sono destinate al nuovo palazzetto di via Venezia, alla cittadella del tennis e al restyling dello stadio Riciniello.

Gli amministratori si sono ampiamente soffermati sul settore cultura. In questo campo, gli investimenti riguardano il restauro della Gran Guardia, la creazione del museo del mare e del museo civico con l’apertura della torre civica, la riqualificazione dell’ex palazzo comunale.

In tema di sicurezza, l’amministrazione Mitrano ha evidenziato il progetto “Gaeta sicura” con presidi e impianti di videosorveglianza su tutto il territorio e ha annunciato la nuova sede del commissariato di polizia che verrà trasferito da via Roma a piazzale Daga “per dare una sistemazione più dignitosa – ha detto Mitrano – al personale che ogni giorno si impegna per la nostra tranquillità”.