Dieci nuovi casi positivi al Coronavirus in una manciata di ore sono stati rilevati a gaeta.

La conferma arriva direttamente da un post pubblicato dal sindaco Cosmo Mitrano su Facebook.

“Dobbiamo, probabilmente, abituarci a questi numeri. Gran parte – spiega Mitrano – appartengono alle forze militari distaccate qui per lavoro. La Asl mi ha tranquilizzato spiegandomi che sono già tutti in quarantena. Per molti si sta cercando il medico di famiglia ma tutti i protocolli sono stati attivati. Mantenere cautela, allerta ma non allarmismo. Concentriamoci sul rispetto delle regole del distanziamento, della sanificazione dell’uso della mascherina. Insieme possiamo vincere questo madledetto virus”.

La buona notizia, infatti, è che i militari contagiati sarebbero tutti asintomatici.