Un poliziotto in servizio presso la questura di Latina, libero dal servizio, questa notte ha arrestato un cittadino straniero mentre, insieme ad altre due persone, rubava in un’ abitazione.

I fatti si sono verificati in via Asia in località Bella Farnia.

Si tratta di un cittadino indiano, di 29 anni, accusato di furto aggravato e portato presso le camere di sicurezza come disposto dal magistrato di turno, Giammaria,in attesa dell’odierno rito per direttissima.

Sul posto immediato l’intervento della squadra volante che hanno preso in consegna l’arrestato mentre un’altra volante effettuava una battuta nelle vie limitrofe alla ricerca dei due fuggitivi.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il poliziotto, mentre era nella propria abitazione notava, dalla finestra di casa, tre persone con il volto coperto da passamontagna che dopo aver scalvato il cancello della villa del proprio vicino di casa, si introducevano all’interno.

Continuando a seguire i movimenti dei ladri, l’agente contattava immediatamente il 113 per richiedere l’intervento della squadra volante.

I tre erano usciti dal cancello con due bici e un borsone poi restituite al legittimo proprietario.

Gli uomini della squadra volante, come disposto dal questore Spina, hanno intensificato i controlli e l’attività di perlustrazione nelle zone calde della città per prevenire e reprimere episodi di criminalità predatoria.