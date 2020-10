Proprio un bel soggetto quello che si è vista recapitare, direttamente in carcere, una denuncia per tentato furto.

A notificare il provvedimento i carabinieri della stazione di San Felice Circeo che hanno raggiunto un 27 enne marocchino, senza fissa dimora, nella sua attuale condizione di carcerato presso la casa circondariale di “Regina Coeli” di Roma.

L’uomo è ritenuto responsabile del tentato furto, perpetrato lo scorso 18 ottobre, presso un ristorante di San Felice.

Non solo. La stessa persona è stata anche denunciata perché, a seguito di perquisizione personale operata dai carabinieri, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 19 ottobre scorso, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare rubato e successivamente restituito successivamente al proprietario…