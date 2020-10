Riunione questa mattina del Comitato per l’ordine e la sicurezza di Latina.

Tra i punti all’ordine del giorno sul tavolo del prefetto Maurizio Falco il nodo sicurezza nelle periferie di Aprilia. Di recente, infatti, sono state numerose le rapine in casa e i furti messi a segno nelle borgate ed in particolar modo nelle zone di campagna come Casalazzara.

Una situazione insostenibile che ha portato i cittadini a chidere interventi mirati sotto il profilo del monitoraggio e del controllo.

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema degli assembramenti negli uffici postali, in particolar modo in concomitanza con il pagamento delle pensioni, e della gestione delle cerimonie per le imminenti festività.

Il prefetto ha spiegato per quanto concerne il caso dei furti che i servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine sono già stati intensificati.