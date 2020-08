Nottata decisamente movimentata quella appena passata a Priverno, coi militari della locale caserma dei carabinieri impegnati in due distinte operazioni che hanno portato a due arresti ed una denuncia.

In prima battuta, i militari arrestavano nella flagranza dei reati di “furto aggravato e danneggiamento” un 37enne ed un 27enne del luogo.

I due erano fermati dai carabinieri subito dopo aver rubato, da un’auto parcheggiata per strada, una borsa da donna contenente prodotti per l’igiene personale e della casa. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al proprietario.

I successivi accertamenti consentivano di accusare i due anche di numerosi tentativi di furto e danneggiamenti a danno di circa venti autovetture parcheggiate nel centro storico, avvenuti nelle ore precedenti all’arresto.

I ladri sono ora detenuti presso le proprie abitazioni in attesa del rito direttissimo.

Un’altra persona, residente nel comune lepino, nella notte veniva denunciata, sempre dai carabinieri, per tentato furto: si tratta di un 29enne che aveva tentato di di forzare il vano sottosella di un ciclomotore parcheggiato in strada. L’intento non era riuscito per l’intervento del proprietario del mezzo.