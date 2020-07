Un incendio ha distrutto nella notte il furgoncino dello street food “That’s amor e iodio”.

Il furgone era parcheggiato sul lungomare poco dopo Capoportiere.

Intorno all’una sono divampate le fiamme e sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime verifiche effettuare è emerso che l’incendio si sarebbe sviluppato nella parte della produzione del mezzo, dove ci sono le attrezzature.

Sul caso indagano i carabinieri. Resta da stabilire, infatti, con certezza se si sia trattato di un atto doloso.

Sui social, dove Daniel ha espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto, è già stata avviata una raccolta fondi per far riportare questo piccolo angolo di gusto e prelibatezze sul lungomare di Latina.