Fumo ed odore di bruciato che ti perforano i polmoni.

Questo quello che stanno vivendo gli abitanti di alcune zone di Latina che quest’oggi sono finite nel mirino dei piromani.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere il fuoco, per lo più di sterpaglie, in diverse zone della città.

In modo particolare tra via Isonzo e via Regione Veneto, vicino via della Rosa, il rogo è partito subito dopo pranzo e la colonna di fumo che ne è scaturita si può osservare da tutta Latina.

A quanto riferiscono i vigili, poi, i punti di innesco delle fiamme sarebbero stati più di uno.

La conseguenza, soprattutto per le persone anziane che magari non posseggono un condizionatore, è tenere le finestre chiuse. Cosa che in questi giorni di caldo africano è peggio di una tortura.