Fumata nera in Camera di commercio Latina e Frosinone per l’elezione del nuovo presidente.

Per Marcello Pigliacelli una sconfitta sul campo che arriva sui numeri. Su 33 componenti del Consiglio Camerale in rappresentanza di tutte le categorie produttive del Basso Lazio solo in 19 si sono presentati oggi.

E a peggiorare la situazione, segnata dal fatto che non c’erano comunque i numeri per procedere all’elezione, cioè 22 su 33, il fatto che in blocco quei 19 hanno votato scheda bianca.

Segno evidente di come le imprese e i territori abbiano voglia di riprendersi il ruolo che gli spetta anche, ma non solo, dopo anni di commissariamento.

La fusione delle due Camera di commercio nasce a seguito del progetto di riordino introdotto dalla cosiddetta Legge Madia.

Con la fusione a freddo di Latina e Frosinone si prospetta un ente unico che in termini numerici sarebbe l’ottavo in Italia. Rappresentativo di oltre 125.000 imprese. Un gigante con un patrimonio netto aggregato di circa 25 milioni di euro che non vuole accettare scelte calate dall’alto evidentemente.

Il candidato unico non ha fatto breccia nel cuore delle imprese che sono le vere e uniche titolate, tramite le associazioni di appartenenza, a decidere del proprio futuro in cui, al momento manca una voce, quella di Latina, della seconda città del Lazio dopo Roma.

Una situazione, quella che si è creata, che nelle prossime due settimane, in quei quindici giorni che separano dalle nuove votazioni in cui per eleggere il presidente è sufficiente la cosiddetta maggioranza semplice, non mancherà di riservare qualche sorpresa.

Mentre per Latina i tempi sono maturi per esprimere il proprio candidato per dare voce alle eccellenze e alla capacità di intraprendere propria del territorio pontino, per Pigliacelli si apre sicuramente un momento di riflessione. Il dato odierno non può passare inosservato soprattutto perchè una carica senza consensi e condivisione è come se non esistesse.