Fumata bianca per la celebrazione del congresso comunale del Partito democratico a Latina.

La data scelta, con il via libera della segreteria regionale, è quella del 19 settembre, ad una manciata di ore dall’apertura delle urne per il referendum.

“Il congresso – spiega il segretario uscente Alessandro Cozzolino – era già stato convocato per marzo ma l’arrivo del lockdown ne ha inevitabilmente procrastinato la celebrazione. Oggi siamo pronti per aprire una nuova fase che accompagni il Pd di Latina alle elezioni comunali del prossimo anno. Sarà ovviamente un evento che si svolgerà nel pieno rispetto delle regole del distanziamento sociale garantendo la massima partecipazione possibile durante il dibattito e la totale partecipazione di tutti gli iscritti al voto il nuovo segretario cittadino”.

I questa occasione oltre al nuovo segretario saranno eletti anche i 40 componenti il direttivo del Circolo.

Si tratta di un passaggio importante per il partito anche alla ricerca di un maggiore radicamento e rilancio.

Per questo la vera sfida è quella di, come avevano sollecitato i giovani democratici, di non ridursi solo ad un mero rinnovamento dell’organigramma.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di avviare una fase di confronto di idee e di progetti che possano impostarsi su criteri quali la lungimiranza, la crescita e la capacità di dare risposte concrete ai cittadini profilandosi quale alternativa non solo ai partiti del centrodestra ma anche al civismo.

I giovani dem puntano a rafforzare eradicare il partito fuori da ogni logica di corrente e di personalismi che sinora hanno ridotto quello che dovrebbe essere il principale partito ad un insieme di ambizioni.

Per quanto concerne l’aspetto prettamente organizzativo si specifica che la votazione è riservata solo a coloro che sono iscritti alla data del 28 febbraio 2020 o a coloro che debbano ancora rinnovare la tessera 2019, operazione possibile al momento del voto.

L’assemblea congressuale si svolgerà presso il circolo cittadino in piazza del Popolo a Latina e si potrà votare dalle 14 alle 19.