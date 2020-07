La commissione ambiente del Comune di Latina ha il suo presidente.

Si tratta del consigliere di Latina bene comune, Loretta Isotton, che succede di fatto a Dario Bellini promosso nelle scorse settimane assessore all’ambiente e alla mobilità.

Quello della Isotton è l’ultimo tassello che va a chiudere il quadro delle rimodulazioni, in termini di ruoli che, a cascata, si sono innescati dopo le dimissioni di Roberto Lessio.

Assunta la delega di assessore il 9 giugno 2020, infatti, Bellini aveva lasciato il posto in consiglio comunale e quindi sia il ruolo di capogruppo di Lbc che quello di presidente.

In tre casi su tre al suo posto sono entrate tre donne, la Valeria Campagna quale capogruppo, la Isotton appunto quale presidente e Gabriella Monteforte in consiglio comunale.

Da giorni l’opposizione, tra cui in primis il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta e di Forza Italia Giovanna Miele, aveva sottolineato come fosse assurdo che una commissione tanto importante per i temi e le problematiche trattate non potesse e non dovesse restare priva di una guida e di un presidente.