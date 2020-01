“Apprendiamo dalla stampa della possibile nomina di una esponente del Pd ad assessore al Comune di Latina. Il Pd è all’opposizione della giunta Coletta. Vogliamo credere che il sindaco non intenda fare una provocazione nei confronti del partito. In caso contrario il Pd adeguerà la sua opposizione a questo livello di rapporti”.

Questa la posizione, non suscettibile di interpretazioni dei vertici del Patito democratico rispetto alla possibile entrata in giunta di Carla Amici.

L’incontro tra la Amici e Coletta c’è stato e sembrava essere arrivato ad una conclusione sancita dall’entrata in giunta dell’ex sindaco di Roccagorga.

Passaggio che non è stato digerito in alcun modo dai dem.

Alle parole a caldo di Claudio Moscardelli si sono aggiunte le voci unanimi del segretario comunale di Latina, Alessandro Cozzolino e del segretario regionale, Brubo Astorre.

Non si accettano provocazioni nè fughe in avanti è il messaggio inviato nella duplice direzione di Coletta e Amici.

“Riteniamo che Latina abbia bisogno di un governo capace di dare alla città servizi adeguati e di realizzare progetti di sviluppo: purtroppo l’esperienza Coletta è stata fallimentare e autoreferenziale. Incapacità e presunzione hanno affondato questa stagione. Il Pd – spiegano – è la forza principale di alternativa alla Lega, è l’unica forza di novità per il governo cittadino e in grado di assicurare un reale cambiamento di Latina, per restituire la nostra città al ruolo che merita e che può svolgere sul piano culturale e dello sviluppo economico. E’ l’unica forza oggi che può garantire capacità e risorse per far sviluppare la città”.

La chiarezza prima di tutto quindi.

“Il Pd – concludono Moscardelli, Cozzolino e Astorre – agisce attraverso le sue rappresentanze democraticamente scelte . Percorsi individuali sono fuori dal Pd e incompatibili con il partito”.